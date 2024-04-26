В Москве обустроят еще 24 современные площадки для прогулок с собаками

«До конца года современные площадки обустроят в 22 районах столицы. В их числе — Царицыно, Покровское-Стрешнево, Капотня, Нижегородский, Восточное Измайлово, Южное и Северное Бутово. Лидерами станут Юго-Западный и Юго-Восточный округа — по шесть объектов в каждом. При проектировании пространств учтут пожелания жителей и рекомендации экспертов Российской кинологической федерации», — рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы.
Новый стандарт включает в себя множество параметров, в частности эстетичность, комфорт, функциональность и использование качественных и экологичных материалов.
На площадках установят барьеры, мостики и другие тренажеры для занятий с питомцами, а в зоне отдыха разместят скамейки и навесы.
Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы мэра Москвы «Мой район» с 2021 года. Сегодня создано уже 59 таких площадок в 46 районах столицы. Часть из них была построена с нуля на месте пустырей.
В 2023 году в проекте «Активный гражданин» состоялось голосование, посвященное новой инфраструктуре для выгула, игр и тренировок собак. Три четверти пользователей оценили ее положительно, выбрав вариант «Это отличная идея и реализация» или «Поддерживаю и готов (а) принять участие в программе».