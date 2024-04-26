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Почта России изменила график работы в Иркутской области в мае

На праздниках у почтовых отделений будут нерабочие дни.

Источник: Комсомольская правда

Почта России по Иркутской области поделились измененным графиком работы на майских праздниках. Выходными днями для организации станут первое и девятое мая, а восьмого числа у почтовых отделений будет сокращенный день, они закроются на час раньше. Со второго по седьмое мая их работа пройдет в обычном режиме.

— В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов, — уточняют в УФПС Иркутской области.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о майском графике работы общеобразовательных учреждений Приангарья, а также о расписании больниц и поликлиник в период праздников.

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