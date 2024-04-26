Почта России изменила график работы в Иркутской области в мае

Почта России по Иркутской области поделились измененным графиком работы на майских праздниках. Выходными днями для организации станут первое и девятое мая, а восьмого числа у почтовых отделений будет сокращенный день, они закроются на час раньше. Со второго по седьмое мая их работа пройдет в обычном режиме.
— В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов, — уточняют в УФПС Иркутской области.
Ранее КП-Иркутск рассказывала о майском графике работы общеобразовательных учреждений Приангарья, а также о расписании больниц и поликлиник в период праздников.