В Крыму заменят отсутствующий инсулин на аналоги

Взрослым пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, которым ранее был назначен инсулин ультракороткого действия Глулизин («Апидра»), заменят препарат в связи с его временным отсутствием. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский, пишет «Крымская газета».