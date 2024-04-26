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В Крыму заменят отсутствующий инсулин на аналоги

В Крыму заменят отсутствующий инсулин для людей с диабетом на аналогичный препарат.

Взрослым пациентам с сахарным диабетом 1 и 2 типа, которым ранее был назначен инсулин ультракороткого действия Глулизин («Апидра»), заменят препарат в связи с его временным отсутствием. Об этом сообщил министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский, пишет «Крымская газета».

По его информации, из-за дефицита «Апидра» его поставки в Крым прекращены. Пациенты с диабетом получат аналоговый препарат в кратчайшие сроки.

Ситуация коснется исключительно взрослых пациентов. Для детей, страдающих сахарным диабетом, в регионе имеется необходимый запас инсулина Глулизин («Апидра»).

медицина