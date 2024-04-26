В майские праздники на маршруты Красноярской железной дороги выйдет больше электричек

Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 27 апреля по 1 мая и с 8 мая по 12 мая компания «Краспригород» вносит изменения в график движения пригородных поездов.
В предпраздничные дни, 27 апреля и 8 мая по расписанию пятницы. С 28 по 30 апреля, а также с 9 по 11 мая — как в субботний день. 1 и 12 мая — по расписанию воскресенья.
Кроме того, в выходные дни будет назначено 6 дополнительных пригородных поездов на наиболее востребованных маршрутах до станций Зеледеево, Кемчуг, Снежница, Сорокино.
В Хакасии, Кемеровской области, а также на участках Красноярск — Ачинск — Суриково — Лесосибирск, Решоты — Чунояр Красноярского края пригородные поезда в эти дни будут отправляться по расписанию согласно своим календарным дням, без изменений.
Количество вагонов в поездах на популярных направлениях увеличится до 6, 8 и 10.
Уточнить график движения пригородных и городских электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «РЖД» 8−800−775−00−00, а также на официальном сайте АО «Краспригород», или в мобильном приложении «Краспригород».