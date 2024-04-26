В Челябинске общественный транспорт изменит график работы в майские праздники

27 апреля, 2, 3, 6, 7, 8 мая автобусы будут курсировать по будничному расписанию, 4 и 11 мая — по расписанию субботы. 28, 29, 30 апреля, а также 1, 5, 9, 10, 12 мая копейский транспорт перейдет на расписание воскресенья.