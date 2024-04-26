Мошенники создали фейковый аккаунт от имени заместителя Сергея Цивилева

«С него рассылались сообщения руководителям предприятий о том, что с ними свяжется куратор из ФСБ, указаниям которого необходимо следовать. Правительство Кузбасса не рассылает такие сообщения, и данная рассылка является инструментом мошеннических действий», — напоминает глава региона.