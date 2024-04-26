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Мошенники создали фейковый аккаунт от имени заместителя Сергея Цивилева

Фейк рассылал руководителям предприятий сообщения о том, что с ними свяжется ФСБ.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт от имени его заместителя по вопросам безопасности и правопорядка — Валерия Догадова.

«С него рассылались сообщения руководителям предприятий о том, что с ними свяжется куратор из ФСБ, указаниям которого необходимо следовать. Правительство Кузбасса не рассылает такие сообщения, и данная рассылка является инструментом мошеннических действий», — напоминает глава региона.

Чуть больше недели назад мошенники снова рассылали кузбассовцам сообщения под именем Цивилева. Губернатор призывал не реагировать, особенно на просьбы оказать финансовую помощь.

А в Новокузнецке мошенники активно распространяют афиши о проведении концерта рэп-исполнителя Гуф на Арене кузнецких металлургов. Накануне на кузбасских заводах даже стали выдавать памятки о мошенничестве под роспись.