Ближайший от Ростова аэропорт Элисты откроют 3 мая

Безопасность полетов из аэрогавани Элисты подтвердили специалисты Минобороны и Росавиации.
В сентябре 2023 года в аэропорте завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Аэрогавань столицы Калмыкии оснастили современными системами регистрации, досмотра и обработки багажа, было улучшено информационное сопровождение пассажиров.
После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличилась вдвое и составила 100 пассажиров в час. В час аэропорт сможет осуществлять 12 посадочно-взлетных операций.
Напомним, с 24 февраля ряд российских аэропортов были закрыты. Среди них и аэрогавань Элисты. По-прежнему на юге остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика и Симферополя. Ближайшие от Ростова-на-Дону действующие аэропорты находятся в Сочи и в Минводах.