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Ближайший от Ростова аэропорт Элисты откроют 3 мая

Международный аэропорт Элисты возобновить свою работу для полетов гражданской авиации с 3 мая.

Источник: телеграм-канал главы республики Калмыкия Бату Хасикова

Безопасность полетов из аэрогавани Элисты подтвердили специалисты Минобороны и Росавиации.

Аэропорт откроется 3 мая и будет принимать и отправлять гражданские самолеты с 9 утра до 19 часов дня.

В сентябре 2023 года в аэропорте завершили капремонт пассажирского терминала площадью 2130 квадратных метров. Аэрогавань столицы Калмыкии оснастили современными системами регистрации, досмотра и обработки багажа, было улучшено информационное сопровождение пассажиров.

После реконструкции пропускная способность аэропорта увеличилась вдвое и составила 100 пассажиров в час. В час аэропорт сможет осуществлять 12 посадочно-взлетных операций.

Напомним, с 24 февраля ряд российских аэропортов были закрыты. Среди них и аэрогавань Элисты. По-прежнему на юге остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика и Симферополя. Ближайшие от Ростова-на-Дону действующие аэропорты находятся в Сочи и в Минводах.