Ближайший от Ростова аэропорт Элисты откроют 3 мая

Напомним, с 24 февраля ряд российских аэропортов были закрыты. Среди них и аэрогавань Элисты. По-прежнему на юге остаются закрытыми аэропорты Краснодара, Ростова-на-Дону, Анапы, Геленджика и Симферополя. Ближайшие от Ростова-на-Дону действующие аэропорты находятся в Сочи и в Минводах.