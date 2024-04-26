«Угроза для жизни и здоровья»: в красноярских кафе и закусочных продают шаурму сомнительного качества

С 15 по 25 апреля представители ведомства обследовали 17 торговых точек и с помощью автоматизированной информационной системы «Меркурий» выяснили, что такие предприятия как «Блинная сказка», кафе «Владимирское», «Азия узбекская кухня», «Самарканд», «Шаурма в булке», «Что поесть, что попить?» закупают продукцию без ветеринарных документов.
«Только в 3 торговых точках из 17 оформляются ветеринарные сопроводительные документы на поступающую продукцию. Таким образом в 14 кафе и закусочных города используется продукция неизвестного происхождения и неизвестного качества, что может создать угрозу для здоровья потребителей», — пояснили в Россельхознадзоре.
Предпринимателям были объявлены предостережения, всю информацию о нарушениях специалисты передали в региональное Управление Роспотребнадзора.
В ведомстве добавили, что всего с начала 2024 года предостережения объявлены 170 заведениям общепита. Все они предоставляли потребителям услуги с нарушениями требований законодательства.