«Угроза для жизни и здоровья»: в красноярских кафе и закусочных продают шаурму сомнительного качества

С 15 по 25 апреля представители ведомства обследовали 17 торговых точек и с помощью автоматизированной информационной системы «Меркурий» выяснили, что такие предприятия как «Блинная сказка», кафе «Владимирское», «Азия узбекская кухня», «Самарканд», «Шаурма в булке», «Что поесть, что попить?» закупают продукцию без ветеринарных документов.