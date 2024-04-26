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Власти Екатеринбурга могут заменить «Екарту» на «СберТройку»

Власти Екатеринбурга обсуждают отказ от «Екарты».

Источник: Комсомольская правда

Власти Екатеринбурга обсуждают замену «Екарты» на билетную систему «СберТройка». С ее появлением горожане смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по биометрии. Информация об этом появилась на сайте мэрии города.

— Будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с общественным транспортом. В том числе о создании совместной рабочей группы с участием московских специалистов и «СберТройки», — рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Была создана рабочая группа. В ее состав вошли представители мэрии, областного министерства транспорта и правительства Москвы. Пока окончательного решения по данному вопросу не принято.

На данный момент федеральный проект по внедрению «СберТройки» реализуется уже в 30 городах страны. К концу текущего года планируется внедрить ее еще в 59 регионах.