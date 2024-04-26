В Кемерове построят деревообрабатывающее предприятие

«“Кемеровский ДОК” будет построен в Кировском районе неподалеку от центра “Адреналин”. Возвести предстоит производственный цех площадью около 50 тыс. кв. метров, а также склад хранения готовой продукции. Сейчас решаются вопросы техприсоединения к инженерным сетям, начинаются подготовительные работы на будущей строительной площадке», — пишет мэр.