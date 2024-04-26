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В Кемерове построят деревообрабатывающее предприятие

Строительство и оснащение предприятия займёт полтора-два года.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов сообщил о строительстве современного деревообрабатывающего производства в областной столице. Алтайский инвестор проспонсирует стройку, которую планируют закончить за 1,5−2 года.

«“Кемеровский ДОК” будет построен в Кировском районе неподалеку от центра “Адреналин”. Возвести предстоит производственный цех площадью около 50 тыс. кв. метров, а также склад хранения готовой продукции. Сейчас решаются вопросы техприсоединения к инженерным сетям, начинаются подготовительные работы на будущей строительной площадке», — пишет мэр.

Он добавил, что персонал для предприятия уже набирают и приняты первые 15 сотрудников: это механизаторы, водители, административный персонал. Всего на ДОКе хотят создать более 500 рабочих мест.

Также в Кемерове начали строить завод сухих строительных смесей. Подрядчик готовит котлован. А сегодня, 26 апреля, в Кемеровском округе началось строительство самого большого в России животноводческого комплекса за 18 млрд рублей.