В Индустриальном районе Перми планируют построить два новых ЖК и сквер

Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила проекты по застройке пустующих участков в Индустриальном районе. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», группа компаний ПМД планирует возвести жилые комплексы на улицах Советской Армии, 93, 96 и 102 и Оверятской, 55. Общая площадь указанных территорий составляет 1,5 га. Здесь намерены построить высотные дома до 14 и 19 этажей.
Кроме того, застройщик представил проект современного сквера на месте бывшего маргаринового завода. На территории хотят обустроить зоны отдыха, дождевые сады, амфитеатр для проведения различных мероприятий, игровую и спортивную зону.
Данные проекты будут дорабатываться с учетом замечаний и отправлены на дальнейшее рассмотрение. Планируется также развитие социальной инфраструктуры и благоустройства прилегающих территорий.