В Индустриальном районе Перми планируют построить два новых ЖК и сквер

Пермская комиссия по землепользованию и застройке одобрила проекты по застройке пустующих участков в Индустриальном районе. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», группа компаний ПМД планирует возвести жилые комплексы на улицах Советской Армии, 93, 96 и 102 и Оверятской, 55. Общая площадь указанных территорий составляет 1,5 га. Здесь намерены построить высотные дома до 14 и 19 этажей.