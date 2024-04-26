В Кузбассе стартовал сезон ремонта дорог, на который потратят 5,7 млрд

Так, в Кемерове уложат более 16 км нового асфальта и отремонтируют участки улиц Коммунистической, Гоголя, Семашко, Тухачевского, Радищева и других. На улице Красной планируют обновить и пешеходные зоны. На автомобильном мосту через реку Томь по пр. Кузнецкому специалисты восстановят делиниаторы у трамвайных путей и покрасят перила, а под мостом ригели опорной части береговых опор обошьют металлическим каркасом и покрасят пролёты.