В Кузбассе стартовал сезон ремонта дорог, на который потратят 5,7 млрд

Правительство Кузбасса сообщило о запуске сезона ремонта дорог, на который выделено 5,7 млрд рублей. В этом году приведут к нормативному состоянию 69 км автодорог, 1300 погонных метров искусственных сооружений, заменят 70 автобусных остановок и установят 130 светофоров.
Так, в Кемерове уложат более 16 км нового асфальта и отремонтируют участки улиц Коммунистической, Гоголя, Семашко, Тухачевского, Радищева и других. На улице Красной планируют обновить и пешеходные зоны. На автомобильном мосту через реку Томь по пр. Кузнецкому специалисты восстановят делиниаторы у трамвайных путей и покрасят перила, а под мостом ригели опорной части береговых опор обошьют металлическим каркасом и покрасят пролёты.
В Новокузнецке приведут к нормативному состоянию 10 объектов общей протяженностью 16 км, в том числе улицы Косыгина, Слесарная, Герцена, Пролетарская, Левашова, Промстроевская, Кирова, проезд Дружбы и другие. Завершат ремонт моста через реку Томь в Заводском районе и тоннеля в Новоильинском районе. Также началась реновация автомобильного моста через реку Аба по ул. Куйбышева.
На дорогах межмуниципального значения приведут в порядок участки трасс Уланово — Медведчиково, Кемерово — Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск — Яя — Ижморский, Томск — Мариинск, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Алтай — Кузбасс.