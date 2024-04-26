Теплая погода до +22 вернется в Беларусь в выходные 27−28 апреля

В Беларусь возвращается теплая погода с температурными максимумами до +25 градусов, сообщает pogoda.by.
Так, конец апреля порадует белорусов небывалым теплом, которое уже приходило в начале месяца. Погоду в стране будет формировать антициклон, центр которого перемещается с территории Западной Украины на Гомельщину.
В субботу, 27 апреля, ожидается переменная облачность, но, в основном, без осадков и туманы в ночные и утренние часы. Ночью температуры будут опускаться до +1…+6 градусов, на Витебщине еще возможны заморозки от 0 до −3 мороза. Зато днем ожидается тепло от +14 до +20 градусов.
В воскресенье, 28 апреля, в Беларуси станет еще теплее. В течение суток будет облачно с прояснениями и преимущественно без дождей. Осадки возможны только с утра или днем местами на Витебщине и Минщине из-за влияния малоактивного фронтального раздела. В ночные часы в среднем +2…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+22 градусов.
Еще теплее будет в начале следующей неделе. На понедельник, 29 апреля, синоптики предварительно обещают даже до +25 градусов. Все благодаря теплой воздушной массе, которая начнет поступать в страну с юго-запада Европы.