Теплая погода до +22 вернется в Беларусь в выходные 27−28 апреля

В воскресенье, 28 апреля, в Беларуси станет еще теплее. В течение суток будет облачно с прояснениями и преимущественно без дождей. Осадки возможны только с утра или днем местами на Витебщине и Минщине из-за влияния малоактивного фронтального раздела. В ночные часы в среднем +2…+9 градусов, а днем воздух прогреется до +15…+22 градусов.