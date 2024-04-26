Куда сходить и что посмотреть в День Победы 9 мая 2024 года в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга отменила проведение фейерверка на 9 Мая. Об этом сообщил глава Управления культуры города Илья Марков. При этом до сих пор неизвестно, будут ли произведены артиллерийские залпы, которые проводятся над акваторией Городского пруда.