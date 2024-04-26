Куда сходить и что посмотреть в День Победы 9 мая 2024 года в Екатеринбурге

Администрация Екатеринбурга отменила проведение фейерверка на 9 Мая. Об этом сообщил глава Управления культуры города Илья Марков. При этом до сих пор неизвестно, будут ли произведены артиллерийские залпы, которые проводятся над акваторией Городского пруда.
Салют в День Победы 9 мая 2024 года в Екатеринбурге: где пройдет
— Есть два салюта: наш — гражданский фейерверк, и артиллерийский салют. По нашему гражданскому салюту решение принято — его не будет. Это тот, который большой и красочный, — объяснил Илья Марков.
Праздничный концерт в День Победы 9 мая 2024 года в Екатеринбурге
Кроме этого, отменен праздничный концерт на Плотинке — гуляния пройдут в парке Маяковского. Программа празднования Дня Победы откроется 2 мая гала-концертом «Мы этой памяти верны» в ЦПКиО им. Маяковского. На сцене выступят музыкальные коллективы ветеранов.
— Массовые мероприятия в сегодняшних условиях в соответствии с решением областной антитеррористической комиссии могут проходить только на безопасных площадках. Исторический сквер, плотина Городского пруда и пространство на пересечении улицы Вайнера и проспекта Ленина таковыми не являются. Наша обязанность — защитить празднующих екатеринбуржцев, — заявил мэр Алексей Орлов.
Бессмертный полк в Екатеринбурге в День Победы 9 мая 2024 года
Ранее заместитель губернатора Свердловской области Азат Салихов объявил об отмене традиционного шествия «Бессмертного полка». При этом, традиционный парад военной техники на площади 1905 года в Екатеринбурге состоится.
Программа на День Победы 2024 9 мая дополняется.