С 30 апреля похолодает в Ростове-на-Дону и области

По данным синоптиков, столбики термометров начнут снижаться уже с пятницы, 26 апреля. В начале следующей недели днем в донской столице прогнозируют +24, а с 30 апреля — около +20−23 градусов. В ночные часы будет уже не +16, а +12−14.