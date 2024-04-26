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С 30 апреля похолодает в Ростове-на-Дону и области

Дневная и ночная температура резко снизится в Ростовской области в конце апреля — начале мая.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

С 30 апреля температура воздуха в Ростовской области, в частности в Ростове-на-Дону, понизится сразу на несколько градусов. Ожидаемое изменение погоды зафиксировали на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, столбики термометров начнут снижаться уже с пятницы, 26 апреля. В начале следующей недели днем в донской столице прогнозируют +24, а с 30 апреля — около +20−23 градусов. В ночные часы будет уже не +16, а +12−14.

На севере Ростовской области температурный показатель следующей недели упадет до +18−22, по ночам обещают до +8−9.

Добавим, в течение семи последующих суток осадков быть не должно, ожидается облачность с прояснениями.