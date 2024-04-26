Грамота от Кировского района и куча подарков: что произошло после концерта Хабиба в Самаре 24 апреля 2024

Артист также рассказал, что часть билетов на концерт в Самаре он подарил детям, чьи отцы сейчас находятся на СВО. За свою благотворительную деятельность он даже удостоился благодарственного письма от Кировского района города. Кстати, сам Хабиб имеет звание капитана полиции и работал в органах в качестве эксперта-криминалиста.