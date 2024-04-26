Грамота от Кировского района и куча подарков: что произошло после концерта Хабиба в Самаре 24 апреля 2024

В среду, 24 апреля, в ДК «Металлург» в Самаре собралась огромная толпа подростков — туда с концертом приехал казанский певец и видеоблогер Хабиб. Часть билетов артист подарил детям, чьи папы ушли на СВО. Рассказываем, что произошло после концерта Хабиба в Самаре 24 апреля 2024 года.
Грамота от Кировского района Самары
Хабиб всегда выкладывает в соцсети большое количество видеоконтента со своих концертов. В Самаре он вышел на сцену в спортивном луке и с гитарой. Зал «Металлурга» заполнили преимущественно дети. Некоторые пришли с родителями.
Хабиб несколько лет назад стремительно прославился в интернете своими хитами «Ягода-малинка», «Ой, какая ты», «Чебурашка». На этом концерте прозвучал и новый сингл, уже успевший стать популярным в сети, — «Девочка гуляет».
Певец всегда показывает подарки, которые ему дарят фанаты после концертов. Самарцы щедро осыпали его мягкими игрушками, цветами, сладостями и рисунками. На них были изображены как сам Хабиб, так и персонажи из его песен.
Артист также рассказал, что часть билетов на концерт в Самаре он подарил детям, чьи отцы сейчас находятся на СВО. За свою благотворительную деятельность он даже удостоился благодарственного письма от Кировского района города. Кстати, сам Хабиб имеет звание капитана полиции и работал в органах в качестве эксперта-криминалиста.
Певец получил грамоту от местных чиновников за свою благотворительную деятельность / Фото: vk.com/fanxabiba «Добрый концерт».
После выступления в «Металлурге» Хабиб немедленно рассыпался в благодарностях самарской публике.
— Как же приятно снова быть в вашем городе и петь для вас — удовольствие! Спасибо за теплый прием! — написал певец в своем официальном телеграм-канале.
Юные самарцы и их родители получили много ярких эмоций от концерта и делились своим восторгом в социальных сетях.
— Сходила вместе с дочерью на концерт Хабиба. Поучился добрый, веселый концерт. Ребенок в восторге! — написала самарчанка Дарья.
— Хабиб — очень позитивный и яркий артист. Пел вживую и все время общался с залом. Очень крутой! — поделился своим мнением другой фанат Михаил.