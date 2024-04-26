Мэрия Новосибирска анонсировала открытие навигации по Оби и Обскому морю

Новосибирцев ждут посвящение в речники, общение с капитаном судна и запуск волшебного кораблика.
Ровно в 11 часов на главной сцене Михайловской набережной начнёт играть муниципальный духовой оркестр. Спустя час с приветственным словом выступят руководители области и города, затем праздничное настреоние подарят творческие коллективы.
В программу включён парад судов, а в 14 часов будет запущен кораблик с представлением «Путешествие по волнам» от театра кукол.
В 15.30 новосибирцы смогут пройти курс речного волка, ритуал посвящения в речники и задать свои вопросы капитану судна.
В 16 часов начнётся экскурсионная прогулка, гиды расскажут про шесть мостов Новосибирска.
Завершающим аккордом станет музыкально-экскурсионная программа «Огни на реке» на теплоходе (число пассажиров ограничено). Судно отплывает от причала в 20.00.