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Мэрия Новосибирска анонсировала открытие навигации по Оби и Обскому морю

Речная навигация стартует в воскресенье, 28 апреля, на Михайловской набережной.

Новосибирцев ждут посвящение в речники, общение с капитаном судна и запуск волшебного кораблика.

Ровно в 11 часов на главной сцене Михайловской набережной начнёт играть муниципальный духовой оркестр. Спустя час с приветственным словом выступят руководители области и города, затем праздничное настреоние подарят творческие коллективы.

В программу включён парад судов, а в 14 часов будет запущен кораблик с представлением «Путешествие по волнам» от театра кукол.

В 15.30 новосибирцы смогут пройти курс речного волка, ритуал посвящения в речники и задать свои вопросы капитану судна.

В 16 часов начнётся экскурсионная прогулка, гиды расскажут про шесть мостов Новосибирска.

Завершающим аккордом станет музыкально-экскурсионная программа «Огни на реке» на теплоходе (число пассажиров ограничено). Судно отплывает от причала в 20.00.