Меньше будет бездомных: В Кишиневе владельцы кошек могут бесплатно их стерилизовать

Владельцы кошек в Кишинёве имеют возможность бесплатно стерилизовать их в рамках кампании, запущенной муниципальным предприятием «Надзор и защита животных». Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, сообщает IPN.
В организации заявляют, что стерилизация — это, прежде всего, акт гуманности и эффективный метод контроля численности домашних животных, предотвращения нежелательного размножения и сокращения количества бездомных животных.
Стерилизация также может предотвратить проблемы со здоровьем животных. А ещё кастрированная кошка не будет уходить далеко от дома, что снижает вероятность её потери. После процедуры животные ведут себя спокойнее и дружелюбнее.