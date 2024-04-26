В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

В Сочи продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности. Штормовое предупреждение продлили до 27 апреля.
«По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ” до конца суток 26 апреля, а также в течении суток 27 апреля 2024 года в предгорьях и низких горах города Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Ведомство призывает жителей и гостей Сочи быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильного на номер 112.
Кроме того, Сочи окутала пыль африканской песчаной бури. На выпадение осадков в виде желтой пыли, помимо сочинцев, жалуются жители Краснодара, Белгорода и Крыма.