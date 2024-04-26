Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

Жителей и гостей Сочи предупреждают о высокой пожароопасности 26 и 27 апреля.

В Сочи продолжает действовать предупреждение о высокой пожароопасности. Штормовое предупреждение продлили до 27 апреля.

«По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ” до конца суток 26 апреля, а также в течении суток 27 апреля 2024 года в предгорьях и низких горах города Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ведомство призывает жителей и гостей Сочи быть предельно осторожными и соблюдать меры безопасности. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить с мобильного на номер 112.

Кроме того, Сочи окутала пыль африканской песчаной бури. На выпадение осадков в виде желтой пыли, помимо сочинцев, жалуются жители Краснодара, Белгорода и Крыма.

пожары