В горах Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за пожароопасности

«По данным ФГБУ “СЦГМС ЧАМ” до конца суток 26 апреля, а также в течении суток 27 апреля 2024 года в предгорьях и низких горах города Сочи ожидается высокая пожароопасность четвертого класса», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.