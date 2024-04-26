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Поезд Нижний Новгород-Арзамас запустят с 12 мая

Новый поезд между Нижний Новгородом и Арзамасом запустят по воскресеньям с 12 мая.

Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Согласно информации, пригородный электропоезд № 6841/6842 сообщением Арзамас — Нижний Новгород отправится со станции Арзамас 2 в 20 часов 42 минуты. Прибытие в пункт назначение ожидается в 22 часа 29 минут.

Отмечается, что электропоезд нового поколения будет оборудован эргономичными креслами, розетками, вместительными багажными полками и местами для перевозки велосипедов.

Также в салоне установлены климатические системы с обеззараживанием воздуха.