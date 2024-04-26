Поезд Нижний Новгород-Арзамас запустят с 12 мая

Об этом рассказали в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Согласно информации, пригородный электропоезд № 6841/6842 сообщением Арзамас — Нижний Новгород отправится со станции Арзамас 2 в 20 часов 42 минуты. Прибытие в пункт назначение ожидается в 22 часа 29 минут.
Отмечается, что электропоезд нового поколения будет оборудован эргономичными креслами, розетками, вместительными багажными полками и местами для перевозки велосипедов.
Также в салоне установлены климатические системы с обеззараживанием воздуха.