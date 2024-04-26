Омичам рассказали, какие мероприятия пройдут в честь Дня Победы

В преддверии празднования Дня Победы 9 мая в Омске запланировано более 80 различных мероприятий. Об этом сообщил директор департамента культуры Олег Федоренко в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре.



Одним из ярких событий станет мотопробег «Путь к Победе», который начнётся 4 мая у Дворца культуры Кировского округа. Также впервые в Омске пройдет Всероссийская акция «Трамвай Победы». С 7 по 9 мая с 11:00 до 17:00 трамвай № 4 превратится в место исполнения песен военных лет, в котором солисты городских учреждений культуры и образования выступят вместе с пассажирами.



Основные места празднования, такие как Парк Победы и Омская крепость, будут центрами торжества с концертами, выставками и тематическими фестивалями. Олег Федоренко подчеркнул, что программа мероприятий разработана так, чтобы каждый житель и гость города смог почтить память и выразить благодарность ветеранам.