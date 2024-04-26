Сильные дожди с грозами пообещали казахстанцам с воскресенья

27 апреля на большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Однако с 28 по 29 апреля синоптики прогнозируют дожди с грозами.
Так, в воскресенье на юге, 29 апреля — на северо-западе, севере пройдут сильные дожди, возможно выпадение града. В горных районах юго-востока республики ночью в понедельник выпадут осадки в виде дождя и снега.
По Казахстану ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе — с пыльной бурей. При этом в целом температура воздуха по стране будет повышаться. Но в ночные часы
Ранее синоптики рассказывали, какая погода ожидается в мае. По их словам, неустойчивый характер погоды — дождь с грозой и порывистым ветром — вероятен в течение месяца, в отдельные дни — с выпадением града. В некоторых областях — жара до +40.
Наряду с этим самая засушливая погода в мае ожидается в Кызылординской области. Сегодня в Алматы и Шымкенте ожидается дождь. В Астане — облачная погода.