Трассу «Кола» перекроют на два часа, а Петербургу готовят новые закрытия на КАД

Новые перекрытия на КАД ожидаются через месяц. С 23 по 27 мая на развязке на 100-м километре, в районе Низино, полностью перекроют два съезда: с внутреннего кольца в Петербург в сторону Низино и со стороны Низино из Петербурга на внутреннее кольцо КАД. Дополнительно на подходе к путепроводу со стороны Низино введут реверсивное движение.