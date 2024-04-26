В Ленобласти в апреле выпало больше 180% нормы осадков

«На сегодняшний день о пожароопасности пока говорить не приходится. В апреле сухих периодов было не очень много, к настоящему моменту осадков выпало уже практически 180% и больше от нормы. Сейчас погода улучшается. С завтрашнего дня наступает такой более теплый и сухой период, конечно, будут какие-то отдельно дожди, но на пожароопасность лесов это не должно сказаться».