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В Ленобласти в апреле выпало больше 180% нормы осадков

Начальник Гидрометцентра Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Колесов рассказал ТАСС о погоде в Ленинградской области и дал прогноз на майские праздники.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

«На сегодняшний день о пожароопасности пока говорить не приходится. В апреле сухих периодов было не очень много, к настоящему моменту осадков выпало уже практически 180% и больше от нормы. Сейчас погода улучшается. С завтрашнего дня наступает такой более теплый и сухой период, конечно, будут какие-то отдельно дожди, но на пожароопасность лесов это не должно сказаться».

рассказал Александр Колесов

По словам синоптика, температура днем постепенно повышается. Период первых выходных дней — с 28 апреля по 1 мая — будет наиболее теплым. На юге Ленинградской области ожидается до +22 °C, а в северных районах — от +13 до +18 °C. При этом вторые праздничные выходные по случаю 9 Мая будут прохладнее.