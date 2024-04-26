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Последние звонки прозвучат в школах Крыма 24 мая

Выпускные пройдут 28 и 29 июня.

Источник: Комсомольская правда

Последние звонки в школах Республики Крым прозвучат 24 мая. Об этом сообщила заместитель министра образования, науки и молодежи РК Светлана Беспалова, ее слова приводит РИА Новости Крым.

Выпускные в крымских школах пройдут 28 и 29 июня. При этом дату окончания обучения для каждого класса школы определяют самостоятельно.

Для выпускников 9-х и 11-х классов учебный год закончится раньше, так как уже в 20-х числах мая начнется государственная итоговая аттестация. Напомним, в начале апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект положения нового расписания ЕГЭ-2024.

образование