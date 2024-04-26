Последние звонки прозвучат в школах Крыма 24 мая

Для выпускников 9-х и 11-х классов учебный год закончится раньше, так как уже в 20-х числах мая начнется государственная итоговая аттестация. Напомним, в начале апреля Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проект положения нового расписания ЕГЭ-2024.