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В НАН Беларуси ждут нового полета белоруса в космос

Представителям Академии наук предстоит проанализировать результаты первого в истории независимой Беларуси полета в космос, чтобы говорить о том, кто станет следующим белорусским космонавтом.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 апр — Sputnik. Национальная академия наук Беларуси ожидает, что еще один белорус совершит полет в космос, заявил заместитель начальника управления аэрокосмической деятельности учреждения Иван Буча.

«Учитывая мнение нашего президента, что это должно быть продолжено, я так думаю, что это должно случиться. По срокам говорить пока преждевременно», — заявил он журналистам.

Представитель НАН Беларуси обратил внимание на то, что впереди еще работы по завершению проекта по совершении первого в истории независимости Беларуси космонавта Марины Василевской в космос.

Планируется детально изучить полученные результаты, проанализировать перспективы и только тогда приступать к обсуждениям того, кто и когда может стать новым белорусским космонавтом.

«Это вопрос достаточно непростой», — обратил внимание Буча.

Первый белорусский космонавт.

Первым космонавтом в истории суверенной Беларуси стала бортпроводник «Белавиа» Марина Василевская, которая отправилась на орбиту 23 марта. С ней в экипаже были российский космонавт Олег Новицкий и астронавт NASA Трейси Дайсон.

Корабль «Союз МС-25» был запущен с космодрома Байконур.

Василевская провела на орбите 12 суток и провела ряд научных исследований. На Землю белоруска вернулась 6 апреля. Глава государства Александр Лукашенко удостоил космонавтку звания Герой Беларуси.

космос
наука