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Сильный ветер будет бушевать в Самарской области 27 апреля

Жителей Самарской области предупредили о штормовом ветре с порывами до 20 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

В субботу, 27 апреля, днем в Самарской области будет бушевать ветер. Жителей предупредили о сильных порывах. Консультация получена от ФГБУ «Приволжское УГМС».

— Объявлен желтый уровень опасности. Местами ожидается усиление юго-западного ветра, порывы достигнут 15−20 м/с, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Чтобы избежать несчастных случаев, при усилении ветра жителям региона рекомендуется ограничить выход из зданий и поставить транспортные средства в гараж. Если сильный ветер застал на улице, нужно укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.

Нельзя прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями, под линией электропередач. Напомним, в Самарскую область после незначительного похолодания вновь придет тепло.