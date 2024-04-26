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В выходные в Челябинской области пройдут грозы и потеплеет до +27

Метеорологи предупредили о возвращении аномальной жары в Челябинскую область.

Сейчас в Ричмонде: +7° 3 м/с 87% 766 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

В Челябинской области в выходные сильно потеплеет, температура поднимется до +27.

Ночь на 27 апреля еще будет холодной: при прояснениях может похолодать до −1 градуса. Зато днем воздух разогреется до +18, +23. В северной половине Челябинской области прольются небольшие дожди, возможны грозы.

В ночь на воскресенье будет +10, +15 градусов, а в светлое время суток 28 апреля настанет летняя жара: +22, +27 градусов. В северной части региона снова могут загрохотать розы.

Напомним, метеорологи не исключают, что вместе с дождями выпадет принесенный циклоном из Сахары песок.