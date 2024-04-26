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Развязку у автовокзала «Золотой» открыли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге открыто движение транспорта по пандусу развязки объездная дорога — улица Белинского. Магистраль обустраивали в рамках строительства автовокзала «Золотой».

Источник: Telegram-канал Алексей Орлов

«Открытие обновленного участка в направлении Уктуса несет в себе много плюсов. Это и сокращение перепробега транспорта, и разгрузка соседних улиц. Уже в следующем, 2025 году, здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом», — написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Подрядчик в скором времени должен озеленить прилегающую территорию. Ввести в эксплуатацию весь автовокзал с торговым центром планируется в 2025 году.

Как писал ЕАН, строительство автовокзала «Золотой» ведет компания, аффилированная с владельцами ТРЦ «Гринвич» и ТЦ «Пассаж» Игорем Заводовским и Константином Погребинским. Техническим заказчиком выступает СМП «Горремстрой» (зарегистрирована по тому же адресу, что и «Инвестторгстрой»). Эта же организация участвовала в строительстве выхода со станции метро «Геологическая» в ТРЦ «Гринвич».

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