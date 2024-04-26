Развязку у автовокзала «Золотой» открыли в Екатеринбурге

«Открытие обновленного участка в направлении Уктуса несет в себе много плюсов. Это и сокращение перепробега транспорта, и разгрузка соседних улиц. Уже в следующем, 2025 году, здесь будет создан полноценный транспортно-пересадочный узел с торговым центром и автовокзалом», — написал в своем telegram-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.