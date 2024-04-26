Волгоградцы узнали, как будут работать поликлиники на майских праздниках

Поликлиники Волгоградской области на майских праздниках будут работать каждый день. Как сообщает регкомитет здравоохранения, пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса смогут получить консультацию в специальных кабинетах и отделениях в часы работы медучреждений.