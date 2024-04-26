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Волгоградцы узнали, как будут работать поликлиники на майских праздниках

Медицинские учреждения Волгограда и Волжского изменят графики приема пациентов в периоды с 27 апреля по 1 мая и с 8 по 12 мая.

Источник: Freepik

Поликлиники Волгоградской области на майских праздниках будут работать каждый день. Как сообщает регкомитет здравоохранения, пациенты с симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса смогут получить консультацию в специальных кабинетах и отделениях в часы работы медучреждений.

Травмпункты будут принимать волгоградцев круглосуточно, а в центрах амбулаторной онкологической помощи организуют дежурства в одну смену. Кроме того, на майских праздниках в круглосуточном режиме будут работать бригады скорой помощи.

Графики работы детских поликлиник лучше уточнять на сайте медучреждения. Врачи окажут необходимую помощь как амбулаторно, тaк и на дому. Особое внимание уделят беременным женщинам, малышам до 1 года, маломобильным гражданам, ветеранам Великой Отечественной войны и лицам, приравненным к ним, членам семей участников СВО и другим категориям населения.

Стоит отметить, что даже в праздничные дни жители Волгоградской области смогут получить выписку льготных рецептов или больничный лист. Местные жители по-прежнему смогут вызвать врача через кол-центр поликлиники. На отдельные графики перейдут женские консультации и стоматологические клиники региона.

здоровье