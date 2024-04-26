Единственный мусорный полигон Казани переполнится в мае

В Казани на улице Химической мусорный полигон может исчерпать свои возможности уже в мае. Об этом заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на сессии Казгордумы.
Он отметил, что каждый день в Казани образуется 1 600 тонн мусора, а также еще 2 00 тонн привозят из соседних районов.
Сейчас полигон передан в концессию регоператору УК «ПЖКХ». Построены 2 и 3 карты, в бюджет города поступило 102 млн рублей.
Еще есть полигон «Восточный». Первая карта заполнена, заканчивается строительство второй. В прошлом году рекультивировали Самосыровскую свалку, в этом году здесь высадят зеленые насаждения.
Ранее казанские экология обнаружили незаконную свалку у Березовой рощи.