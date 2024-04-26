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Единственный мусорный полигон Казани переполнится в мае

Об острой проблеме заявили власти города.

В Казани на улице Химической мусорный полигон может исчерпать свои возможности уже в мае. Об этом заявил замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин на сессии Казгордумы.

Он отметил, что каждый день в Казани образуется 1 600 тонн мусора, а также еще 2 00 тонн привозят из соседних районов.

Сейчас полигон передан в концессию регоператору УК «ПЖКХ». Построены 2 и 3 карты, в бюджет города поступило 102 млн рублей.

Еще есть полигон «Восточный». Первая карта заполнена, заканчивается строительство второй. В прошлом году рекультивировали Самосыровскую свалку, в этом году здесь высадят зеленые насаждения.

Ранее казанские экология обнаружили незаконную свалку у Березовой рощи.

ЖКХ