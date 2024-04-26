Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

По словам госпожи Семеновой, ее супруг берется за любую работу, поскольку у них многодетная семья. «Он берется за любую работу. Работал и водителем Камаза, и мастером на стройке — рабочими руководил, и машины делал. Что делать, многодетный отец, надо как-то выкручиваться», — рассказала Анна Семенова.
Напомним, господин Семенов находится в отпуске без содержания. Ранее его супруга написала обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу того, что ее мужу и командиру воздушного судна (КВС) Сергею Белову, которые экстренно посадили самолет А-320 в поле Новосибирской области, руководство авиакомпании предложило уволиться. Позже в «Уральских авиалиниях» информацию об увольнении опровергли. 17 апреля стало известно, что господин Белов уволился из компании.
Экстренная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле Новосибирской области произошла 2 сентября 2023 года. Самолет, летевший по маршруту Сочи — Омск, подал сигнал тревоги и пропал с радаров. Позже выяснилось, что он сел на пшеничное поле. На борту находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. Никто не пострадал. Гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов после произошедшего заявил о профессионализме экипажа и хорошем техническом состоянии самолета.