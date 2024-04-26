Пилот «Уральских авиалиний», посадивший самолет в поле, устроился таксистом

Напомним, господин Семенов находится в отпуске без содержания. Ранее его супруга написала обращение к президенту России Владимиру Путину по поводу того, что ее мужу и командиру воздушного судна (КВС) Сергею Белову, которые экстренно посадили самолет А-320 в поле Новосибирской области, руководство авиакомпании предложило уволиться. Позже в «Уральских авиалиниях» информацию об увольнении опровергли. 17 апреля стало известно, что господин Белов уволился из компании.