Воронежцам рассказали, почему проезд в автобусе дороже при наличной оплате

В середине апреля на заседании совета Воронежской городской думы председателю постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Дмитрию Крутских было поручено подготовить документы о необходимости пересмотра стоимости тарифа на проезд в городских автобусах. Сейчас в рамках поручения мэра Вадима Кстенина и по инициативе депутатов профильное подразделение городской администрации занимается расчетом стоимости транспортной работы. Отмечается, что изменение экономических условий необходимо для компенсации затрат на приобретение новых машин и для обеспечения возможности официального трудоустройства водителей с индексацией зарплаты до уровня среднеотраслевых значений. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».