Воронежцам рассказали, почему проезд в автобусе дороже при наличной оплате

В пятницу, 26 апреля, министр тарифного регулирования Воронежской области Людмила Шелякина провела прямой эфир, в ходе которого ответила на вопросы жителей региона. Воронежцы поинтересовались, почему стоимость проезда в общественном транспорте столицы Черноземья варьируется в зависимости способа оплаты: наличными или по банковской карте. Сейчас сумма составляет 28 рублей и 26 рублей соответственно.
— Перевозчики, когда собирают наличные, проводят процедуру инкассации. При расчете тарифа на проезд учитывали эту услугу. Рассчитывали, сколько необходимо затрат, чтобы провести все правильно. Из общей себестоимости, которая у нас сложилась, мы вычли услугу инкассации и получили платеж, который сейчас есть при оплате банковской картой, — пояснила Людмила Шелякина.
В середине апреля на заседании совета Воронежской городской думы председателю постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Дмитрию Крутских было поручено подготовить документы о необходимости пересмотра стоимости тарифа на проезд в городских автобусах. Сейчас в рамках поручения мэра Вадима Кстенина и по инициативе депутатов профильное подразделение городской администрации занимается расчетом стоимости транспортной работы. Отмечается, что изменение экономических условий необходимо для компенсации затрат на приобретение новых машин и для обеспечения возможности официального трудоустройства водителей с индексацией зарплаты до уровня среднеотраслевых значений. Подробнее — в материале РИА «Воронеж».
По информации министерства тарифного регулирования Воронежской области, по состоянию на 26 апреля ни перевозчики, ни администрация Воронежа еще не обращались с предложениями о том, чтобы повысить стоимость проезда в общественном транспорте областного центра.