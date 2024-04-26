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В Северном районе Новосибирской области закрыли дорогу из-за паводка

Трасса соединяет Северный район с Кыштовским.

Источник: ТУАД НСО

В Североном районе Новосибирской области талые воды затопили участком дороги Н-2303 «Северное — Биаза — граница Кыштовского района». Об этом в пятницу, 26 апреля сообщает пресс-служба ТУАД региона.

По данным ведомства, перелив воды через проезжую часть произошёл на участке между 48-ым и 69-ым километрами трассы, соединяющей Северный и Кыштовский районы области. В результате движение всех видов транспорта по этому отрезку дороги было закрыто.

«Ограничение действует до окончания паводка и устранения разрушений от паводка», — уточнили в пресс-службе ТУАД.

Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что две улицы в Новосибирске стали непроезжими из-за коммунальных ремонтов.