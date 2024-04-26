Нижегородский фестиваль «Музыка над Волгой» стартует 16 июня

На протяжении всего фестиваля нижегородцев ждет музыка Мусоргского, Брамса, Дворжака и других композиторов. Вход на концерты будет бесплатным, однако для прохода нужно будет предварительно зарегистрироваться. Как отмечает источник, в этом году регистрацию на выступления будут открывать постепенно.