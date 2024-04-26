Нижегородский фестиваль «Музыка над Волгой» стартует 16 июня

Первый концерт нижегородского фестиваля «Музыка над Волгой» состоится 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фестиваль Столица Закатов».
Концерты классической музыки в рамках «Столицы закатов» традиционно будут проходить в «Ракушке». 16 июня дирижером оркестра будет Владимир Понькин. Последний концерт в рамках "Музыки над Волгой пройдет 28 июля, где дирижировать будет также Владимир Понькин вместе со своим коллегой из КНР Сяо Мином.
На протяжении всего фестиваля нижегородцев ждет музыка Мусоргского, Брамса, Дворжака и других композиторов. Вход на концерты будет бесплатным, однако для прохода нужно будет предварительно зарегистрироваться. Как отмечает источник, в этом году регистрацию на выступления будут открывать постепенно.
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