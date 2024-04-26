Новый теплоход «Принцесса Анабелла» представили в Самарской области

Так, после реновации в 2022 году судну удалось сохранить уютную атмосферу. Его вместимость составляет 92 человека. Пассажирам предложены 46 светлых и просторных кают различных классов: от «комфорт» до «люкс». Каждая из них оборудована индивидуальным санузлом, современной техникой и удобствами для приятного времяпровождения во время плавания. На борту также находится панорамный ресторан и лаундж-бар с живой музыкой.