Новый теплоход «Принцесса Анабелла» представили в Самарской области

В Самарской области в пятницу, 26 апреля 2024 года, на Речном вокзале прошла экскурсия по судам круизного и прогулочного флота. На ней презентовали новый теплоход «Принцесса Анабелла». Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства туризма.
Так, после реновации в 2022 году судну удалось сохранить уютную атмосферу. Его вместимость составляет 92 человека. Пассажирам предложены 46 светлых и просторных кают различных классов: от «комфорт» до «люкс». Каждая из них оборудована индивидуальным санузлом, современной техникой и удобствами для приятного времяпровождения во время плавания. На борту также находится панорамный ресторан и лаундж-бар с живой музыкой.
Помимо этого, на 6 причале для всех желающих были доступны для экскурсии теплоходы «Москва 171», «Вояж» и «Спутник». Открытие круизного сезона в Самарской области назначено на 27 апреля 2024 года. Теплоход компании «Спутник-Гермес» под названием «Валерий Чкалов» отправится в Казань.