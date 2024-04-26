Когда ждать отключения горячей воды в Омске?

Список адресов и сроков отключения горячего водоснабжения можно посмотреть здесь.
- у абонентов ТЭЦ-5: с 21 мая по 3 июня, с 11 июля по 24 июля;
- у абонентов КРК: с 4 по 17 июня;
- у абонентов ТЭЦ-4: с 5 по 10 июня, с 5 по 12 августа;
- у абонентов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5: с 19 июня по 2 июля, с 30 июля по 12 августа;
- у абонентов ТЭЦ-3: с 25 июня по 8 июля.
Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда и СанПиН 2.1.4.2496−09 отключить горожан от горячего водоснабжения возможно на срок до 14 дней. Эти требования соблюдаются.
В компании отмечают, что в списки вошли только те дома, что получают горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Потому, если вы не нашли свой дом — обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы узнать о своём теплоисточнике.