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Когда ждать отключения горячей воды в Омске?

АО «Омск РТС» на своём сайте опубликовал график отключения горячей воды в квартирах омичей с поадресным списком.

Список адресов и сроков отключения горячего водоснабжения можно посмотреть здесь.

  • у абонентов ТЭЦ-5: с 21 мая по 3 июня, с 11 июля по 24 июля;
  • у абонентов КРК: с 4 по 17 июня;
  • у абонентов ТЭЦ-4: с 5 по 10 июня, с 5 по 12 августа;
  • у абонентов ТЭЦ-2 и ТЭЦ-5: с 19 июня по 2 июля, с 30 июля по 12 августа;
  • у абонентов ТЭЦ-3: с 25 июня по 8 июля.

Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда и СанПиН 2.1.4.2496−09 отключить горожан от горячего водоснабжения возможно на срок до 14 дней. Эти требования соблюдаются.

В компании отмечают, что в списки вошли только те дома, что получают горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Потому, если вы не нашли свой дом — обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы узнать о своём теплоисточнике.

ЖКХ