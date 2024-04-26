Когда ждать отключения горячей воды в Омске?

В компании отмечают, что в списки вошли только те дома, что получают горячую воду от теплоисточников АО «Омск РТС» и АО «ТГК-11». Потому, если вы не нашли свой дом — обратитесь в свою управляющую компанию, чтобы узнать о своём теплоисточнике.