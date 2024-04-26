В Геленджике будут слышны выстрелы

Это связано с реконструкцией боев за город, которые проведут представители историко-краеведческого музея.
Чтобы воссоздать звуки взрывов, организаторы будут использовать пиротехнику и оружие, заряженное холостыми патронами.
Реконструкции будут проходить 26 апреля с 14.00 до 16.00 в селе Кабардинка, мыс Пенай и 27 апреля с 14.00 до 16.00 в селе Марьина Роща, ул. Ореховая.
Как пояснили представители городской администрации, реконструкции приурочены к годовщине присвоения Геленджику звания «Город воинской доблести».
Ранее «МК на Кубани» опубликовал афишу мероприятий ко Дню весны и труда.