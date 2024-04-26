Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Центральные улицы Омска перекроют 7 и 9 мая для репетиции и проведения парада Победы

Мэрия Омска сообщила в пятницу, 26 апреля 2024 года, что для тренировок и торжественного построения войск Омского гарнизона в честь Дня Победына ряде улиц и площадей города будет перекрыто движение всех видов транспорта.

Так, 7 мая 2024 года перекроют с 03.00 до 20.00 улицу Коммунистическую на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова.

Также с 19.30 до 24.00 недоступными для проезда станут следующие магистрали:

  • улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина,
  • улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

Кроме того, с 20.00 до 24.00 —.

  • улица Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
  • улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
  • улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
  • улица Интернациональная на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена,
  • улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной.

В четверг, 9 мая, с 7.00 до 13.00

  • улица Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
  • улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
  • улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
  • улица Интернациональная на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена,
  • улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
  • улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь,
  • Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
  • улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина,
  • улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.

В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений.

Также будет запрещена также парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий с 10 до 24 часов 7 мая 2024 года, с 20 часов 8 мая 2024 года до 14 часов 9 мая 2024 года.

Кроме того, как сообщает мэрия Омска, в связи с проведением 9 мая 2024 года на территории «Омской крепости» праздничной программы с 11.00 до 22.00 недоступной для проезда станет.

  • улица Партизанская на участке от улицы Спартаковской до Автономного учреждения города Омска «Музей-исторический парк “Омская крепость”

Также, с 20 часов 8 мая 2024 года до 23 часов 9 мая 2024 года будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятий.