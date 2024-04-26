Центральные улицы Омска перекроют 7 и 9 мая для репетиции и проведения парада Победы

Так, 7 мая 2024 года перекроют с 03.00 до 20.00 улицу Коммунистическую на участке от улицы Красный Путь до улицы Певцова.
Также с 19.30 до 24.00 недоступными для проезда станут следующие магистрали:
- улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной, включая Соборную площадь,
- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина,
- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
Кроме того, с 20.00 до 24.00 —.
- улица Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
- улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
- улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
- улица Интернациональная на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена,
- улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной.
В четверг, 9 мая, с 7.00 до 13.00
- улица Красный Путь на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
- улица Чапаева на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
- улица Коммунистическая на участке от улицы Певцова до улицы Красный Путь,
- улица Интернациональная на участке от улицы Красный Путь до улицы Герцена,
- улица Орджоникидзе на участке от улицы Фрунзе до улицы Интернациональной,
- улица Ленина на участке от улицы Интернациональной до площади Победы, включая Соборную площадь,
- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,
- улица Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина,
- улица Тарская на участке от улицы Ленина до улицы Красина.
В течение этих дней водителям придется корректировать свои маршруты с учетом сложившихся изменений.
Также будет запрещена также парковка всех видов транспорта в местах проведения праздничных мероприятий с 10 до 24 часов 7 мая 2024 года, с 20 часов 8 мая 2024 года до 14 часов 9 мая 2024 года.
Кроме того, как сообщает мэрия Омска, в связи с проведением 9 мая 2024 года на территории «Омской крепости» праздничной программы с 11.00 до 22.00 недоступной для проезда станет.
- улица Партизанская на участке от улицы Спартаковской до Автономного учреждения города Омска «Музей-исторический парк “Омская крепость”
Также, с 20 часов 8 мая 2024 года до 23 часов 9 мая 2024 года будет запрещена парковка всех видов транспорта в местах проведения мероприятий.