Ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане значительно выросла — эксперты

Ожидаемая продолжительность жизни в стране за последние десятилетия значительно возросла. Если в 1991 году она составляла 69 лет (мужчины — 65,8 лет, женщины — 72,2 лет), то на начало 2023 года поднялась до 74,3 лет (мужчины — 72,1 женщины — 76,6 лет). Об этом сообщили эксперты информационно-аналитического журнала «Экономическое обозрение».
«Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) является важным показателем здоровья населения и уровня развития страны. ОПЖ, как интегральный показатель общественного здоровья, отражает не только эффективность системы здравоохранения, но и влияние факторов, связанных с экономикой, образованием и социальной структурой».
В целом ОПЖ является положительным фактором для экономики и может зависеть от различных факторов. По расчетам ученых, здоровье и долголетие современного человека на 10% зависит от здравоохранения, на 20% — от генетики, на 20% — от экологии и состояния окружающей среды, на 60% — от образа и стиля жизни.
Для справки. Ожидаемая продолжительность жизни — значение средней продолжительности предстоящей жизни. Оно предполагает, что годы жизни людей в будущем останутся такими же, как в рассматриваемом (2023) году.
Напомним, что в 2020 году данные о росте средней продолжительности жизни в стране были выше нынешних показателей. ОПЖ увеличилась с 73,8 до 74,6 лет.