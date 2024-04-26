Ожидаемая продолжительность жизни в Узбекистане значительно выросла — эксперты

Ожидаемая продолжительность жизни в стране за последние десятилетия значительно возросла. Если в 1991 году она составляла 69 лет (мужчины — 65,8 лет, женщины — 72,2 лет), то на начало 2023 года поднялась до 74,3 лет (мужчины — 72,1 женщины — 76,6 лет). Об этом сообщили эксперты информационно-аналитического журнала «Экономическое обозрение».