Ильсур Метшин рассказал, когда начнут строить соборную мечеть в Казани

Решение о строительстве Соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией принял раис Татарстана Рустам Минниханов. В сентябре этого года архитектурный проект мечети «Цимайло Ляшенко и Партнёры» стал победителем премии Architizer Vision Award.