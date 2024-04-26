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Ильсур Метшин рассказал, когда начнут строить соборную мечеть в Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин на градостроительной конференции «Диалоги» объявил, что строительство новой Соборной мечети по проекту архитекторов Александра Цимайло и Николая Ляшенко начнётся в ближайшее время.

Решение о строительстве Соборной мечети в честь 1000-летия принятия ислама Волжской Булгарией принял раис Татарстана Рустам Минниханов. В сентябре этого года архитектурный проект мечети «Цимайло Ляшенко и Партнёры» стал победителем премии Architizer Vision Award.

Мусульманский храм планируют разместить в Адмиралтейской слободе, у слияния Волги и Казанки, Великого волжского поворота. Ранее мечеть хотели построить на месте парка «Кырлай», теперь же территорию собираются благоустроить.

Ранее проект строительства дамбы «Новая Портовая» в Казани прошел экспертизу.

религии
строительство