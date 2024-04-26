В Петербурге построят первую государственную IT-школу

В частности, будут курсы повышения квалификации для учителей-предметников. Здесь будут и обучение преподаванию компьютерного моделирования, и применения инструментов ИИ на уроках физики, и использование механизмов виртуальной реальности на уроках естественнонаучного цикла. А также будет трек по Soft Skills, где преподавателей будут учить искусству коммуникации в переговорах и конфликтах, как распознавать манипуляции и бороться с ними и как сохранить здоровье на рабочем месте. На треке «педагогическое мастерство» расскажут об игровых методах в образовании и использовании нейросетей в преподавании.