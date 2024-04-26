Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для Самары планируют приобрести 400 автобусов

В Самаре составили план обновления автобусного парка, который обслуживает муниципальные маршруты. Об этом сообщил руководитель департамента транспорта Сергей Маркин.

«Мы планомерно переводим перевозчиков на оплату по транспортной работе. И в стоимости услуг заложены планы по обновлению подвижного состава. Согласно этому плану, в течение трех лет для Самары планируется приобрести 400 автобусов. Платить за них будет перевозчик».

рассказал Сергей Маркин

Перевод на новую систему расчетов с перевозчиками, по мнению чиновников, улучшит работу общественного транспорта. Компаниям будут платить за произведенные рейсы, а не за перевезенных пассажиров. За нарушение условий договоров перевозчиков будут штрафовать.

С этого года по такой схеме работают уже более 10 автобусных маршрутов.