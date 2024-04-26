Для Самары планируют приобрести 400 автобусов

«Мы планомерно переводим перевозчиков на оплату по транспортной работе. И в стоимости услуг заложены планы по обновлению подвижного состава. Согласно этому плану, в течение трех лет для Самары планируется приобрести 400 автобусов. Платить за них будет перевозчик».
Перевод на новую систему расчетов с перевозчиками, по мнению чиновников, улучшит работу общественного транспорта. Компаниям будут платить за произведенные рейсы, а не за перевезенных пассажиров. За нарушение условий договоров перевозчиков будут штрафовать.
С этого года по такой схеме работают уже более 10 автобусных маршрутов.