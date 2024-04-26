Суд приговорил кемеровчанина к 14 годам колонии за насильственное убийство

Суд установил, что в марте 2023 года житель Кемерова связал свою сожительницу, заведя руки за спину. Женщина сопротивлялась, но это не остановило мужчину. Затем он нанёс жертве множественные удары, а после совершил неоднократные насильственные воздействия. Лицо женщины уперлось в подушку, она скончалась задохнувшись, сообщает СУ СК по Кузбассу.