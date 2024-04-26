Суд приговорил кемеровчанина к 14 годам колонии за насильственное убийство

Центральный районный суд г. Кемерово приговорил 40-летнего местного жителя к 14 годам колонии строгого режима за жестокое убийство своей сожительницы.
Суд установил, что в марте 2023 года житель Кемерова связал свою сожительницу, заведя руки за спину. Женщина сопротивлялась, но это не остановило мужчину. Затем он нанёс жертве множественные удары, а после совершил неоднократные насильственные воздействия. Лицо женщины уперлось в подушку, она скончалась задохнувшись, сообщает СУ СК по Кузбассу.
Суд обвинил мужчину по двум статьям: п. «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ (совершение незаконного лишения свободы человека и убийство). Однако, свою вину кемеровчанин признал только по статье за убийство. На суде он заявил, что физических действий в отношении потерпевшей он не совершал.
Однако суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями УК РФ. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.