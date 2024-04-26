В Москве начнут отключать отопление 27 апреля

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, в субботу, 27 апреля, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», — сказал Бирюков.