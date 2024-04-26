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В Москве начнут отключать отопление 27 апреля

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начнут отключать отопление в столице в субботу, 27 апреля, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

Источник: AP 2023

«В связи с установлением необходимых температур наружного воздуха, в субботу, 27 апреля, приступим к плавному переводу систем теплоснабжения столицы на летний режим работы. В общей сложности предстоит отключить отопление более чем в 74 тыс. зданиях, в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов», — сказал Бирюков.

По его словам, отключение отопления проводится поэтапно в следующей последовательности: жилые здания, школы, детские дошкольные и лечебные учреждения, промышленные и административные здания.

ЖКХ