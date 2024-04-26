Мосты в Петербурге не будут разводить в ночь с 1 на 2 мая. Решение приняли в связи с Праздником Весны и Труда. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».
— По сложившейся традиции по правилам эксплуатации мостов и набережных в Петербурге разводка мостов не производится в нерабочие праздничные дни, — уточнили в организации.
Жителей и гостей Петербурга предупредили, что в случае возникновения изменений информация будет опубликована на сайте «Мостотреста». Специалисты призвали горожан заранее планировать свои маршруты.
К слову, совсем скоро в городе на Неве наступят долгожданные майские праздники. По данным синоптика Александра Колесова, погода в эти дни будет благоприятной: повышенное атмосферное давление, минимальное количество осадков и теплый ветер. Поэтому на выходных можно смело отправиться на отдых на природу или на дачу, чтобы наконец-то высадить рассаду, которая устала ждать ухода апрельских холодов.
А в преддверии Дня Победы можно снова вернуться в Петербург, ведь в этот день горожан ожидает праздничный концерт на Дворцовой площади и парад ретро-техники на Невском проспекте, а вот фейерверком в этом году не запланировано.