На линию в Балтийск выводят новый грузовой паром с каютами на 156 водителей фур

Паром «Антей» 1988 года постройки перевозит грузовой транспорт, автобусы, трейлеры и другую технику, которая может самостоятельно заехать на борт. Он вмещает 93 автопоезда или 50 фур и 49 железнодорожных вагонов. На судне есть каюты на 156 водителей.