На линию в Балтийск выводят новый грузовой паром с каютами на 156 водителей фур

На линию Балтийск — Усть-Луга выводят новый грузо-пассажирский паром. Информацию об этом опубликовали на сайте оператора судна ООО «Посейдон».
Паром «Антей» 1988 года постройки перевозит грузовой транспорт, автобусы, трейлеры и другую технику, которая может самостоятельно заехать на борт. Он вмещает 93 автопоезда или 50 фур и 49 железнодорожных вагонов. На судне есть каюты на 156 водителей.
Первый рейс парома «Антей» запланирован на 15 мая. График перевозок расписан до конца августа.
Морское сообщение с Калининградской областью начали активно развивать после обострения проблем с литовским транзитом. Сейчас перевозки между регионом и основной территорией России обеспечивают более 20 судов и паромов. Они работают на нескольких регулярных линиях.
В марте власти решили перевести паромы на накатную технику. Грузоперевозчики неоднократно жаловались на нехватку мест на судах.