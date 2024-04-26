В Татарстане ожидаются сильный ветер и грозы 27 апреля

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, завтра, 27 апреля, жителей республики ждут сложные погодные условия. Ожидается, что днем и вечером ветер усилится до порывов от 15 до 20 м/с, а в Казани — до 18 м/с.
В западных районах Татарстана во второй половине дня возможны грозы. На данный момент температура воздуха днем достигает 23 градусов, местами проходят небольшие и умеренные дожди.
Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение об аномальной жаре объявили в Татарстане. В ближайшие дни в республике ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами на 9−15 градусов выше нормы.