Очередь на Крымском мосту за час выросла почти в четыре раза

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств», — сказано в сообщении.
Час назад в очереди на проезд по Крымскому мосту было 50 автомобилей со стороны Тамани, проезд со стороны Керчи был свободен.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
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