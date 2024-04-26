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Очередь на Крымском мосту за час выросла почти в четыре раза

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. Почти в четыре раза за час выросла очередь из автомобилей перед досмотровыми пунктами у Крымского моста. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«По состоянию на 14:00 в очереди со стороны Тамани находится 100 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 80 транспортных средств», — сказано в сообщении.

Час назад в очереди на проезд по Крымскому мосту было 50 автомобилей со стороны Тамани, проезд со стороны Керчи был свободен.

Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России — ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути — семь часов.

Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.

Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.