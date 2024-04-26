В День Победы в Нижнем Новгороде праздничного салюта не будет

Напомним, в преддверии Дня Победы по всей стране стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). «Волонтеры Победы» вышли на улицы Нижнего Новгорода, чтобы бесплатно вручить людям символ воинской славы, а вместе с ним и памятные карточки, где указано, как правильно ее носить.