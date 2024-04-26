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В День Победы в Нижнем Новгороде праздничного салюта не будет

Возрастное ограничение: 0+.

Источник: Время

В День Победы в Нижегородской области и Нижнем Новгороде не запланировано проведение салютов (0+), об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в преддверии Дня Победы по всей стране стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (0+). «Волонтеры Победы» вышли на улицы Нижнего Новгорода, чтобы бесплатно вручить людям символ воинской славы, а вместе с ним и памятные карточки, где указано, как правильно ее носить.

Ранее сообщалось, что движение транспорта в Нижнем Новгороде начали перекрывать в связи с репетицией Парада Победы.

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